Глава МВС Німеччини закликає до посилення регіональних заходів щодо депортації

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Нансі Фезер закликає регіональні уряди німецьких земель ухвалити рішучіші заходи щодо депортації осіб, які згідно із законом мають покинути країну.

Заяву очільниці німецького МВС наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Заклик Фезер до регіональних урядів пролунав після смертоносного нападу з ножем у місті Золінген, який скоїв ісламістський терорист.

"Ми вже створили нові комплексні правові основи для проведення додаткових репатріацій, щоб ті, хто зобов'язаний покинути країну, не змогли уникнути депортації", – зазначила міністерка.

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За її словами, "ключ до успіху" полягає насамперед у тому, щоб нові повноваження і правила були реалізовані передусім у німецьких землях.

Вона додала, що землі мають "повну підтримку з боку уряду".

Три людини загинули і вісім отримали поранення внаслідок ножового нападу на міському фестивалі в п'ятницю ввечері. Поліція заарештувала підозрюваного у скоєнні злочину, 26-річного чоловіка з Сирії.

Після нападу лідер правоцентристського Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц закликав негайно припинити прийом біженців з Сирії та Афганістану. Водночас в німецькому уряді відкидають таку можливість.