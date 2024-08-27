Глава МВД Германии призывает к усилению региональных мер по депортации

Министр внутренних дел Германии Ненси Фезер призывает региональные правительства немецких земель принять более решительные меры по депортации лиц, которые по закону должны покинуть страну.

Заявление руководительницы немецкого МВД приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Призыв Фезер к региональным правительствам прозвучал после смертоносного нападения с ножом в городе Золинген, которое совершил исламистский террорист.

"Мы уже создали новые комплексные правовые основы для проведения дополнительных репатриаций, чтобы те, кто обязан покинуть страну, не смогли избежать депортации", – отметила министр.

Реклама:

По ее словам, "ключ к успеху" заключается прежде всего в том, чтобы новые полномочия и правила были реализованы прежде всего в немецких землях.

Она добавила, что земли имеют "полную поддержку со стороны правительства".

Три человека погибли и восемь получили ранения в результате ножевого нападения на городском фестивале в пятницу вечером. Полиция арестовала подозреваемого в совершении преступления, 26-летнего мужчину из Сирии.

После нападения лидер правоцентристского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц призвал немедленно прекратить прием беженцев из Сирии и Афганистана. В то же время в немецком правительстве отвергают такую возможность.