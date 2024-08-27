У Нідерландах людей віком 60+ запросять на додаткове щеплення від коронавірусу
Громадяни Нідерландів, старші 60 років, отримають запрошення на додаткове щеплення від коронавірусу у зв’язку з активним поширенням нового варіанта вірусу.
Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".
Мешканці країни похилого віку, а також ті, хто вважається групами ризику і яким рекомендують щорічну вакцинацію від грипу, отримають запрошення на додаткове щеплення від коронавірусу.
Рекомендація пов’язана зі зростанням захворюваності на коронавірус, спричиненою поширенням підваріанта "Омікрону" FLiRT. Виробник вакцин Pfizer/BioNTech вже виготовив вдосконалену вакцину, що враховує цю мутацію.
Загалом завдяки кампанії вакцинації та імунітету, набутому через хворобу, захворювання у більшості людей проходить легше, аніж під час хвиль епідемії з давнішими варіантами коронавірусу.
Національний інститут громадського здоров’я RIVM зараз ставиться до коронавірусу як звичайної респіраторної інфекції, проте враховує, що у пацієнтів з груп ризику можливий тяжкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду не бере участі у заходах до Дня незалежності Молдови через те, що заразилася коронавірусом.
У Німеччині нещодавно пройшла акція коронаскептиків з вимогою "переоцінки" обмежувальних заходів, які запроваджували в часи пандемії, а також "наслідків для відповідальних".