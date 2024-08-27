Укр Рус Eng

У Нідерландах людей віком 60+ запросять на додаткове щеплення від коронавірусу

Новини — Вівторок, 27 серпня 2024, 13:48 — Марія Ємець

Громадяни Нідерландів, старші 60 років, отримають запрошення на додаткове щеплення від коронавірусу у зв’язку з активним поширенням нового варіанта вірусу.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда". 

Мешканці країни похилого віку, а також ті, хто вважається групами ризику і яким рекомендують щорічну вакцинацію від грипу, отримають запрошення на додаткове щеплення від коронавірусу.

Рекомендація пов’язана зі зростанням захворюваності на коронавірус, спричиненою поширенням підваріанта "Омікрону" FLiRT. Виробник вакцин Pfizer/BioNTech вже виготовив вдосконалену вакцину, що враховує цю мутацію. 

Реклама:

Загалом завдяки кампанії вакцинації та імунітету, набутому через хворобу, захворювання у більшості людей проходить легше, аніж під час хвиль епідемії з давнішими варіантами коронавірусу. 

Національний інститут громадського здоров’я RIVM зараз ставиться до коронавірусу як звичайної респіраторної інфекції, проте враховує, що у пацієнтів з груп ризику можливий тяжкий перебіг захворювання.  

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду не бере участі у заходах до Дня незалежності Молдови через те, що заразилася коронавірусом.

У Німеччині нещодавно пройшла акція коронаскептиків з вимогою "переоцінки" обмежувальних заходів, які запроваджували в часи пандемії, а також "наслідків для відповідальних".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди Коронавірус
Реклама: