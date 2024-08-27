У Нідерландах людей віком 60+ запросять на додаткове щеплення від коронавірусу

Громадяни Нідерландів, старші 60 років, отримають запрошення на додаткове щеплення від коронавірусу у зв’язку з активним поширенням нового варіанта вірусу.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Мешканці країни похилого віку, а також ті, хто вважається групами ризику і яким рекомендують щорічну вакцинацію від грипу, отримають запрошення на додаткове щеплення від коронавірусу.

Рекомендація пов’язана зі зростанням захворюваності на коронавірус, спричиненою поширенням підваріанта "Омікрону" FLiRT. Виробник вакцин Pfizer/BioNTech вже виготовив вдосконалену вакцину, що враховує цю мутацію.

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Загалом завдяки кампанії вакцинації та імунітету, набутому через хворобу, захворювання у більшості людей проходить легше, аніж під час хвиль епідемії з давнішими варіантами коронавірусу.

Національний інститут громадського здоров’я RIVM зараз ставиться до коронавірусу як звичайної респіраторної інфекції, проте враховує, що у пацієнтів з груп ризику можливий тяжкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду не бере участі у заходах до Дня незалежності Молдови через те, що заразилася коронавірусом.

У Німеччині нещодавно пройшла акція коронаскептиків з вимогою "переоцінки" обмежувальних заходів, які запроваджували в часи пандемії, а також "наслідків для відповідальних".