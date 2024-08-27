В Нидерландах людей в возрасте 60+ пригласят на дополнительную прививку от коронавируса

Граждане Нидерландов старше 60 лет получат приглашение на дополнительную прививку от коронавируса в связи с активным распространением нового варианта вируса.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Жители страны пожилого возраста, а также те, кто считается группами риска и которым рекомендуют ежегодную вакцинацию от гриппа, получат приглашение на дополнительную прививку от коронавируса.

Рекомендация связана с ростом заболеваемости коронавирусом, вызванной распространением подварианта "Омикрона" FLiRT. Производитель вакцин Pfizer/BioNTech уже изготовил усовершенствованную вакцину, учитывающую эту мутацию.

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В целом благодаря кампании вакцинации и иммунитету, приобретенному из-за болезни, заболевание у большинства людей проходит легче, чем во время волн эпидемии с более древними вариантами коронавируса.

Национальный институт общественного здоровья RIVM сейчас относится к коронавирусу как обычной респираторной инфекции, однако учитывает, что у пациентов из групп риска возможно тяжелое течение заболевания.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду не участвует в мероприятиях ко Дню независимости Молдовы из-за того, что заразилась коронавирусом.

В Германии недавно прошла акция коронаскептиков с требованием "переоценки" ограничительных мер, которые вводили во времена пандемии, а также "последствий для ответственных".