США пропонують винагороду у $2,5 млн за інформацію про хакера з Білорусі

Державний департамент США пропонує 2,5 мільйона доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати і засудити білоруського хакера Владіміра Кадарія.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу США, яке наводить "Європейська правда".

Кадарія розшукують у США за ймовірну участь в організації, що займається розповсюдженням шкідливого програмного забезпечення.

Його звинувачують в кіберзлочинах, пов'язаних з імовірною схемою передачі Angler Exploit Kit (AEK) та онлайн-шахрайства, від якого постраждали мільйони Інтернет-користувачів в період з жовтня 2013 року по березень 2022 року.

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Пропозиція про винагороду санкціонована державним секретарем в рамках Програми у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю, яка підтримує зусилля правоохоронних органів по боротьбі з нею в усьому світі та притягненню до відповідальності осіб, які переховуються від правосуддя.

У липні в США оголосили про санкції проти керівників хакерського угруповання "Відроджена кіберармія Росії", які намагались атакувати американську критичну інфраструктуру.

Це не вперше США запроваджують санкції проти російських кіберзлочинків. У травні вони покарали лідера російської групи кіберзловмисників LockBit, причетних до атак на американські компанії.

У лютому Мін’юст США оголосив звинувачення росіянам Артуру Сунгатову та Івану Кондратьєву, відомому також як Bassterlord, як активним учасникам цієї хакерської групи.