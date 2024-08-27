США предлагают вознаграждение в $2,5 млн за информацию о хакере из Беларуси

Государственный департамент США предлагает 2,5 миллиона долларов за информацию, которая поможет арестовать и осудить белорусского хакера Владимира Кадария.

Об этом говорится в сообщении Госдепа США, которое приводит "Европейская правда".

Кадария разыскивают в США за вероятное участие в организации, занимающейся распространением вредоносного программного обеспечения.

Его обвиняют в киберпреступлениях, связанных с вероятной схемой передачи вредоносного ПО Angler Exploit Kit (AEK) и онлайн-мошенничестве, от которого пострадали миллионы интернет-пользователей в период с октября 2013 года по март 2022 года.

Реклама:

Предложение о вознаграждении санкционировано государственным секретарем в рамках программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью, которая поддерживает усилия правоохранительных органов по борьбе с ней во всем мире и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся от правосудия.

В июле в США объявили о санкциях против руководителей хакерской группировки "Возрожденная киберармия России", которые пытались атаковать американскую критическую инфраструктуру.

Это не впервые США вводят санкции против российских киберпреступников. В мае они наказали лидера российской группы киберзлоумышленников LockBit, причастных к атакам на американские компании.

В феврале Минюст США объявил обвинения россиянам Артуру Сунгатову и Ивану Кондратьеву, известному также как Bassterlord, как активным участникам этой хакерской группы.