Литва і Латвія домагаються уніфікації санкцій проти РФ і Білорусі

Литва та Латвія докладають зусиль для уніфікації санкцій проти Росії та Білорусі.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб санкції були хоча б уніфіковані. У тому сенсі, щоб вони стосувалися і Росії, і Білорусі. Латвія була країною, яка найбільше допомогла нам у тому, щоб посилити пакет санкцій проти Білорусі всіма можливими способами", – сказав він журналістам у понеділок.

Глава латвійської дипломатії Байба Браже наголосила на важливості уніфікації санкцій проти Росії та Білорусі.

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"Ми постійно працюємо над тим, щоб санкції поширювалися на обидві країни. Латвія була тією країною, яка найбільше допомогла в цьому процесі", – заявила вона.

На початку липня набули чинності нові санкції Євросоюзу проти Білорусі, у відповідь на підтримку російської агресії. Вони обмежують експорт промислових товарів і товарів класу люкс, а також вводять заборони на імпорт золота, алмазів, гелію, вугілля і сирої нафти.

Однак, за словами Браже, не всі пропозиції Латвії та Литви були включені до санкційного пакета. "Необхідно продовжувати співпрацю з партнерами, щоб включити до санкцій певні продукти та об'єкти", – додала вона.

Також обговорювалися питання регіональної безпеки, міграції та спільних інфраструктурних проєктів. Латвія продовжує посилювати охорону кордону з Білоруссю, за підтримки литовських прикордонників, місія яких у Латвії була продовжена.

Нові санкції Євросоюзу (ЄС) проти союзниці Росії – Білорусі набули чинності на початку липня. Ці заходи є реакцією на підтримку Мінськом російської агресії проти України.

Вони передбачають обмеження експорту в Білорусь деяких промислових товарів і товарів класу люкс. Крім того, було введено нові заборони на імпорт золота, алмазів, гелію, вугілля і сирої нафти.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Литви і Латвії разом відвідали кордон Литви та Білоруcі та обговорили дотичні питання.

За словами Ландсбергіса, під час зустрічі вони говорили про подальшу співпрацю для зміцнення захисту зовнішніх кордонів ЄС.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко нещодавно заявив, що Мінськ не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на європейські санкції.