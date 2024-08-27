Литва и Латвия добиваются унификации санкций против РФ и Беларуси

Литва и Латвия прилагают усилия для унификации санкций против России и Беларуси.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По его словам, обе страны постоянно работают над тем, чтобы санкции были унифицированы.

"В том смысле, чтобы они касались и России, и Беларуси. Латвия была страной, которая больше всего помогла нам в том, чтобы усилить пакет санкций против Беларуси всеми возможными способами", – сказал он журналистам в понедельник.

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Глава латвийской дипломатии Байба Браже подчеркнула важность унификации санкций против России и Беларуси.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы санкции распространялись на обе страны. Латвия была той страной, которая больше всего помогла в этом процессе", – заявила она.

В начале июля вступили в силу новые санкции Евросоюза против Беларуси в ответ на поддержку российской агрессии. Они ограничивают экспорт промышленных товаров и товаров класса люкс, а также вводят запреты на импорт золота, алмазов, гелия, угля и сырой нефти.

Однако, по словам Браже, не все предложения Латвии и Литвы были включены в санкционный пакет. "Необходимо продолжать сотрудничество с партнерами, чтобы включить в санкции определенные продукты и объекты", – добавила она.

Также обсуждались вопросы региональной безопасности, миграции и совместных инфраструктурных проектов. Латвия продолжает усиливать охрану границы с Беларусью при поддержке литовских пограничников, миссия которых в Латвии была продлена.

Напомним, министры иностранных дел Литвы и Латвии вместе посетили границу Литвы и Беларуси и обсудили соприкасающиеся вопросы.

По словам Ландсбергиса, во время встречи они говорили о дальнейшем сотрудничестве для укрепления защиты внешних границ ЕС.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что Минск не будет препятствовать попасть в ЕС заинтересованным в этом мигрантам, и дал понять, что это его ответ на европейские санкции.