Міністри закордонних справ Литви і Латвії разом з’їздили на кордон з Білоруссю

Міністри закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та його латвійська колега Байба Браже разом відвідали кордон Литви та Білоруссю і обговорили дотичні питання.

Про це Ландсбергіс розповів у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Поїздка міністрів на кордон відбулася у рамках щорічного "семінару" МЗС двох країн у понеділок 26 серпня.

Today visiting the Lithuania-Belarus border to meet my Latvian counterpart @Braze_Baiba and discuss further cooperation on strengthening the external borders of the EU. We are well aware of the threat that Belarus and Russia pose to their neighbours, and to all of Europe. pic.twitter.com/vfAGH8Z52T

