Міністри закордонних справ Литви і Латвії разом з’їздили на кордон з Білоруссю

Міністри закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс та його латвійська колега Байба Браже разом відвідали кордон Литви та Білоруссю і обговорили дотичні питання.

Про це Ландсбергіс розповів у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Поїздка міністрів на кордон відбулася у рамках щорічного "семінару" МЗС двох країн у понеділок 26 серпня.

Today visiting the Lithuania-Belarus border to meet my Latvian counterpart @Braze_Baiba and discuss further cooperation on strengthening the external borders of the EU. We are well aware of the threat that Belarus and Russia pose to their neighbours, and to all of Europe. pic.twitter.com/vfAGH8Z52T Реклама: August 26, 2024

За словами Ландсбергіса, під час зустрічі вони говорили про подальшу співпрацю для зміцнення захисту зовнішніх кордонів ЄС.

"Ми добре усвідомлюємо загрози, які Білорусь та Росія створюють для своїх сусідів та всієї Європи", – зазначив він.

Нагадаємо, також у серпні в уряді Литви заговорили про необхідність зменшити кількість автобусних перевезень між Литвою та Білоруссю, а також готують скасування договорів про митне співробітництво з Росією та Білоруссю.

У липні-серпні всі три держави Балтії заборонили в’їзд легкових авто з білоруськими реєстраційними номерами.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко нещодавно заявив, що Мінськ не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на санкції.