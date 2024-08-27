Міністерка уряду Румунії потрапила в ДТП: авто з нею перевернулось

Румунська міністерка у справах сім'ї Наталія Інтотеро потрапила в дорожню аварію в повіті Вилча в центральній частині країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.ro.

Автомобіль, у якому Інтотеро перебувала на пасажирському сидінні, перекинувся після сильного зіткнення з іншим авто.

Фото: Tribuna.ro

У поліції Вилчі, не називаючи імен учасників ДТП, підтвердили, що після зіткнення "жінку, яка перебувала в одному з двох автомобілів, доставили каретою швидкої медичної допомоги для надання спеціалізованої медичної допомоги".

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За інформацією джерел News.ro, Інтотеро перебуває при тямі, первинний огляд у лікарні не виявив у неї серйозних травм. Інші учасники аварії також не зазнали серйозних поранень.

Правоохоронці кажуть, що водії та пасажири обох авто були пристебнуті, перевірка не виявила алкоголю в крові жодного з них. Точні обставини інциденту ще з’ясовують.

Нагадаємо, раніше цього року в ДТП на мотоциклі потрапив президент Чехії Петр Павел, через що був змушений залишитись у лікарні на кілька днів.

В аварію в Німеччині у червні також потрапив кортеж угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, в результаті чого загинув поліцейський.