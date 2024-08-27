Министр правительства Румынии попала в ДТП: авто с ней перевернулось

Румынский министр по делам семьи Наталия Интотеро попала в дорожную аварию в уезде Вилча в центральной части страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

Автомобиль, в котором Интотеро находилась на пассажирском сиденье, перевернулся после сильного столкновения с другим авто.

Фото: Tribuna.ro

В полиции Вилчи, не называя имен участников ДТП, подтвердили, что после столкновения "женщину, которая находилась в одном из двух автомобилей, доставили каретой скорой медицинской помощи для оказания специализированной медицинской помощи".

Реклама:

По информации источников News.ro, Интотеро находится в сознании, первичный осмотр в больнице не выявил у нее серьезных травм. Другие участники аварии также не получили серьезных ранений.

Правоохранители говорят, что водители и пассажиры обоих авто были пристегнуты, проверка не выявила алкоголя в крови ни одного из них. Точные обстоятельства инцидента еще выясняются.

Напомним, ранее в этом году в ДТП на мотоцикле попал президент Чехии Петр Павел, из-за чего был вынужден остаться в больнице на несколько дней.

В аварию в Германии в июне также попал кортеж венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в результате чего погиб полицейский.