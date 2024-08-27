В Італії розслідують смерть працівника ферми від спеки

В Італії розслідують смерть збирача квітів при температурі близько 40°С, який, як вважають, міг померти від надмірної спеки і перепрацювання.

Про це повідомили журналісти видання The Guardian із посиланням на слова очевидців.

Журналісти розповіли, що наразі десятки тисяч мігрантів вийшли на поля для збору помідорів та інших культур по всій Італії в той самий час, коли країну охопила спека, що триває з середини червня.

Далвір Сінгх, який працював на квітковій фермі, помер, як вважають, від поєднання екстремальної літньої спеки та великого робочого навантаження, розповіли журналістам колеги постраждалого, які говорили на умовах анонімності.

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Зазвичай працівникам платять за кількість зібраних ящиків або коробок з помідорами, і вони заробляють близько 35 євро на день.

Офіційна причина смерті чоловіка залишається невідомою, але робітники наполягають на тому, що він помер від сильної спеки і виснаження.

Результати розтину очікуються наступного місяця, а місцева прокуратура все ще розслідує обставини смерті і те, чи були вжиті його роботодавцем запобіжні заходи для працівників, які піддавалися впливу спеки.

Італійське метеорологічне товариство заявило, що середня літня температура в Італії в період з червня по серпень зросла на 1,5°C за останні 30 років, з 1994 по 2023 рік.

Нещодавно науковці повідомили, що кількість смертей у Європі, спровокованих впливом екстремально спекотної погоди, до 2100 року може зрости утричі.

А на італійському острові Сицилія засуха стала настільки сильною, що багато мешканців міста Кальтаніссетта вже два місяці не мають водопостачання, що призвело до значних прибутків для нелегальних приватних продавців.