Кількість смертей у Європі через екстремальну спеку до кінця сторіччя може потроїтись

Кількість смертей у Європі, спровокованих впливом екстремально спекотної погоди, до 2100 року може зрости утричі.

Як повідомляє The Guardian, про це йдеться у дослідженні, опублікованому у науковому журналі Lancet Public Health.

Автори дійшли висновку, що естремальна спека в теплу пору року у майбутньому може стати великим викликом з точки зору громадського здоров’я. У Європі кількість смертей, спровокованих спекою, може до кінця сторіччя потроїтися у разі підвищення середньої температури повітря до 3°C порівняно з показниками доіндустріальної доби. Зараз таких приблизно 44 тисячі щорічно.

Дослідники моделювали дані для 854 міст і спробували оцінити можливу кількість смертей внаслідок переохолодження і внаслідок впливу спеки. За їхніми висновками, від спеки буде помирати більше людей.

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У зоні найбільшого ризику будуть середземноморські країни, які вже найбільше потерпають від аномальних температур, як Італія, Греція, Іспанія, а за серед вікових груп – найстарші люди.

У звіті Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal) за 2023 рік повідомляли, що у Європі внаслідок екстремальної спеки торік померли понад 47 тисяч людей, найбільше – у південних країнах.

Нагадаємо, у Фінляндії кліматичні активісти подали до суду на уряд за відставання від зобов’язань у рамках закону щодо протидії змінам клімату.



