На Сицилії через посуху процвітає нелегальна торгівля водою

Засуха на італійському острові Сицилія стала настільки сильною, що багато мешканців міста Кальтаніссетта вже два місяці не мають водопостачання, що призвело до значних прибутків для нелегальних приватних продавців.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Тисячі сицилійців отримують воду від приватних осіб і груп, які розвозять її саморобними автоцистернами і продають за завищеними цінами.

У травні італійський уряд оголосив надзвичайний стан, щоб спробувати краще управляти водними ресурсами до осіннього сезону дощів, але відтоді ситуація лише погіршилася.

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У десятках центральних сицилійських міст вода розподіляється за нормами, що змушує громадян покладатися на поставки з таких цистерн, які можуть коштувати в середньому 300 євро на місяць.

Хронічна нестача води не є чимось новим для сицилійців, багато з яких мають резервуари на дахах або під землею, щоб пережити періоди дефіциту, але цього виявляється недостатньо, оскільки періоди посухи стають все тривалішими і суворішими.

Бізнеси, що потребують постійного постачання питної води, такі як ресторани, роздратовані тим, що попит перевищує пропозицію, а ціни стрімко зростають.

Офіційно вода вважається суспільним благом і не може продаватися приватними особами, які можуть мати приватні свердловини виключно для особистого користування.

Лише уповноважені приватні автоцистерни можуть розвозити воду, яку вони забрали з громадських джерел, стягуючи плату за транспортування. Для цього вони повинні самі сплачувати тариф місцевій офіційній водопостачальній компанії.

Однак ці правила регулярно порушуються, що створює потенційні ризики для здоров'я населення. Багато автоцистерн не зареєстровані і працюють без нагляду та регулювання, доставляючи воду з неконтрольованих джерел і невідомої якості.

Цього року влада кількох сицилійських міст видала штрафи на тисячі євро за несанкціоноване розповсюдження та продаж забрудненої води.

Сальваторе Кочіна, директор департаменту цивільного захисту Сицилії, заявив, що острів шукає нові джерела води та ремонтує занедбані колодязі, але ситуація настільки критична, що у виняткових випадках мери міст повинні використовувати свої повноваження, щоб тимчасово вилучати приватні колодязі.

Також повідомляли, що на Сицилії традиційна порода кіз гіргентана опинилася під загрозою зникнення, оскільки на острові обмаль пасовищ та дефіцит води.

Острів постраждав від високих температур, пов'язаних зі зміною клімату, встановивши європейський рекорд спеки у 2021 році – 48,8 градуса за Цельсієм.

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