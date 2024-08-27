В Италии расследуют смерть работника фермы от жары

В Италии расследуют смерть сборщика цветов при температуре около 40°С, который, как полагают, мог умереть от чрезмерной жары и переработки.

Об этом сообщили журналисты издания The Guardian со ссылкой на слова очевидцев.

Журналисты рассказали, что сейчас десятки тысяч мигрантов вышли на поля для сбора помидоров и других культур по всей Италии в то самое время, когда страну охватила жара, которая длится с середины июня.

Далвир Сингх, который работал на цветочной ферме, умер, как полагают, от сочетания экстремальной летней жары и большой рабочей нагрузки, рассказали журналистам коллеги пострадавшего, которые говорили на условиях анонимности.

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Обычно работникам платят за количество собранных ящиков или коробок с помидорами, и они зарабатывают около 35 евро в день.

Официальная причина смерти мужчины остается неизвестной, но рабочие настаивают на том, что он умер от сильной жары и истощения.

Результаты вскрытия ожидаются в следующем месяце, а местная прокуратура все еще расследует обстоятельства смерти и то, были ли приняты его работодателем меры предосторожности для работников, которые подвергались воздействию жары.

Итальянское метеорологическое общество заявило, что средняя летняя температура в Италии в период с июня по август выросла на 1,5°C за последние 30 лет, с 1994 по 2023 год.

Недавно ученые сообщили, что количество смертей в Европе, спровоцированных влиянием экстремально жаркой погоды, к 2100 году может вырасти втрое.

А на итальянском острове Сицилия засуха стала настолько сильной, что многие жители города Кальтаниссетта уже два месяца не имеют водоснабжения, что привело к значительным прибылям для нелегальных частных продавцов.