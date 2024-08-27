Лідер німецької опозиції запропонував Шольцу кроки для зменшення притоку нелегалів

Глава опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що канцлер Олаф Шольц втрачає контроль над ситуацією в країні на тлі останніх ножових атак за участю мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Після останнього ножового нападу в Золінгені канцлер Олаф Шольц і лідер опозиції Фрідріх Мерц зустрілися для обговорення ситуації. Мерц заявив, що запропонував три пункти щодо того, як можна "значно зменшити" "постійний нелегальний приплив мігрантів".

Якщо щось неможливо юридично, політики повинні змінити закони, зазначив він.

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Мерц запропонував партіям демократичного центру об'єднатися для вироблення швидких рішень. Він переконаний, що "канцлер зараз втрачає контроль над власною країною". Довіру народу необхідно повернути.

На думку Мерца, по-перше, Шольц повинен призначити представника від уряду для вироблення швидких рішень. По-друге, має бути складений обмежений каталог законів, "які можна швидко змінити". І в якості третього кроку Мерц закликає Шольца дозволити провести закони через парламент без партійної дисципліни.

"Ми хочемо вирішити це питання разом з тими частинами коаліції, які мають добру волю, – сказав Мерц. – Якщо буде потрібно, голосами СДПН і ХДС, оминаючи партнерів по коаліції – ВДП і Зелених. Йдеться не про захоплення уряду. Йдеться про рішення".

"Я знаю, що моя партія не винна в тому, що у нас є ця проблема", – сказав Мерц, маючи на увазі питання міграції. При цьому він підкреслив, що більшість біженців у Німеччині ведуть мирне життя, а проблеми створюють окремі особи.

Як пропозицію для більш жорстких дій Мерц згадав заморожування прийому біженців і прискорення депортації біженців до інших країн ЄС, через які вони спочатку прибули. Нелегальна міграція повинна бути зупинена на невизначений термін.

Останніми днями німецькі політики намагаються знайти правильний курс у політиці надання притулку. Після нападу в Золінгені Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію. "Ми не можемо просто сказати, що до нас більше ніхто не може приїхати", – заявив політик СДПН Марко Бушманн.

Три людини загинули і вісім отримали поранення внаслідок ножового нападу на міському фестивалі в п'ятницю ввечері. Поліція заарештувала підозрюваного у скоєнні злочину, 26-річного чоловіка з Сирії.