Лидер немецкой оппозиции предложил Шольцу шаги для уменьшения притока нелегалов
Глава оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что канцлер Олаф Шольц теряет контроль над ситуацией в стране на фоне последних ножевых атак с участием мигрантов.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.
После последнего ножевого нападения в Золингене канцлер Олаф Шольц и лидер оппозиции Фридрих Мерц встретились для обсуждения ситуации. Мерц заявил, что предложил три пункта, как можно "значительно уменьшить постоянный нелегальный приток мигрантов".
Если что-то невозможно юридически, политики должны изменить законы, отметил он.
Мерц предложил партиям демократического центра объединиться для выработки быстрых решений. Он убежден, что "канцлер сейчас теряет контроль над собственной страной". Доверие народа необходимо вернуть.
По мнению Мерца, во-первых, Шольц должен назначить представителя от правительства для выработки быстрых решений. Во-вторых, должен быть составлен ограниченный каталог законов, "которые можно быстро изменить". И в качестве третьего шага Мерц призывает Шольца позволить провести законы через парламент без партийной дисциплины.
"Мы хотим решить этот вопрос вместе с теми частями коалиции, которые имеют добрую волю, – сказал Мерц. – Если потребуется, голосами СДПГ и ХДС, минуя партнеров по коалиции – СвДП и Зеленых. Речь идет не о захвате правительства. Речь идет о решении".
"Я знаю, что моя партия не виновата в том, что у нас есть эта проблема", – сказал Мерц, имея в виду вопрос миграции. При этом он подчеркнул, что большинство беженцев в Германии ведут мирную жизнь, а проблемы создают отдельные лица.
В качестве предложения для более жестких действий Мерц упомянул замораживание приема беженцев и ускорение их депортации в другие страны ЕС, через которые они изначально прибыли. Нелегальная миграция должна быть остановлена на неопределенный срок.
В последние дни немецкие политики пытаются найти правильный курс в политике предоставления убежища. После нападения в Золингене Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию. "Мы не можем просто сказать, что к нам больше никто не может приехать", – заявил политик СДПГ Бушманн.
Три человека погибли на месте и восемь получили ранения в результате ножевого нападения на городском фестивале в пятницу вечером. Полиция арестовала подозреваемого в совершении преступления, 26-летнего мужчину из Сирии.