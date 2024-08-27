Лидер немецкой оппозиции предложил Шольцу шаги для уменьшения притока нелегалов

Глава оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что канцлер Олаф Шольц теряет контроль над ситуацией в стране на фоне последних ножевых атак с участием мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

После последнего ножевого нападения в Золингене канцлер Олаф Шольц и лидер оппозиции Фридрих Мерц встретились для обсуждения ситуации. Мерц заявил, что предложил три пункта, как можно "значительно уменьшить постоянный нелегальный приток мигрантов".

Если что-то невозможно юридически, политики должны изменить законы, отметил он.

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Мерц предложил партиям демократического центра объединиться для выработки быстрых решений. Он убежден, что "канцлер сейчас теряет контроль над собственной страной". Доверие народа необходимо вернуть.

По мнению Мерца, во-первых, Шольц должен назначить представителя от правительства для выработки быстрых решений. Во-вторых, должен быть составлен ограниченный каталог законов, "которые можно быстро изменить". И в качестве третьего шага Мерц призывает Шольца позволить провести законы через парламент без партийной дисциплины.

"Мы хотим решить этот вопрос вместе с теми частями коалиции, которые имеют добрую волю, – сказал Мерц. – Если потребуется, голосами СДПГ и ХДС, минуя партнеров по коалиции – СвДП и Зеленых. Речь идет не о захвате правительства. Речь идет о решении".

"Я знаю, что моя партия не виновата в том, что у нас есть эта проблема", – сказал Мерц, имея в виду вопрос миграции. При этом он подчеркнул, что большинство беженцев в Германии ведут мирную жизнь, а проблемы создают отдельные лица.

В качестве предложения для более жестких действий Мерц упомянул замораживание приема беженцев и ускорение их депортации в другие страны ЕС, через которые они изначально прибыли. Нелегальная миграция должна быть остановлена на неопределенный срок.

В последние дни немецкие политики пытаются найти правильный курс в политике предоставления убежища. После нападения в Золингене Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию. "Мы не можем просто сказать, что к нам больше никто не может приехать", – заявил политик СДПГ Бушманн.

Три человека погибли на месте и восемь получили ранения в результате ножевого нападения на городском фестивале в пятницу вечером. Полиция арестовала подозреваемого в совершении преступления, 26-летнего мужчину из Сирии.