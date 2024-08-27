Топпосадовці Словаччини анонсували декларацію про принципи зовнішньої політики

Президент Словаччини Петер Пеллегріні у вівторок, 27 серпня, прийняв прем’єра Роберта Фіцо вперше після замаху на нього у травні, після чого обоє анонсували підписання декларації про принципи зовнішньої політики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR.

На прексконференції після зустрічі з Фіцо Пеллегріні зазначив, що троє перших осіб держави – президент, прем’єр і голова парламенту – підпишуть декларацію "про спільний підхід до зовнішньополітичних питань".

Це, на його думку, пояснить, "де місце Словаччини, яку зовнішню політику вона хоче проводити і в яких випадках ми покажемо єдність у нашому підході, щоб не було ніяких сумнівів".

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Сам Фіцо зазначив, що "завжди буде просувати концепцію суверенної словацької зовнішньої політики, але без будь-якої загрози для нашого членства в найважливіших міжнародних організаціях, якими для Словаччини є Європейський Союз та Організація Північноатлантичного договору (НАТО. – Ред.)".

Більш детально про зміст декларації і президент, і прем’єр Словаччини говорити відмовились.

Оскільки парламент Словаччини досі не обрав спікера після того, як Пеллегріні, який раніше обіймав цю посаду, став президентом, третім підписантом декларації буде заступник спікера Петер Жига.

Зазначимо, що Фіцо та лідер ультраправої Словацької національної партії, яка входить до коаліції, Андрей Данко, раніше неодноразово виступали з критикою Євросоюзу.

Травневе опитування показало, що серед країн Центрально-Східної Європи найменшу підтримку ідея членства України в ЄС і НАТО знаходить у Словаччині та Угорщині.