Фіцо нарікає на "складні дискусії" з ЄС через суперечливі зміни до кримінального кодексу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про "складні дискусії" Братислави із Брюсселем через зміни до кримінального кодексу та рішення ліквідувати спеціальну прокуратуру.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

У спілкуванні з пресою Фіцо заявив, що уряд "веде надзвичайно складні професійні та політичні дискусії щодо верховенства права, у яких захищає свою позицію".

Словацький прем’єр заявив, що Брюссель нібито не помічав "серйозних проблем" з верховенством права, коли вони буцімто були під час попередньої влади.

Нагадаємо, суперечливі зміни до кримінального кодексу, якими скасували Спеціальну прокуратуру як орган для розслідування тяжких злочинів і корупції, а також зменшили покарання за такі правопорушення, тимчасово призупинені за рішенням Конституційного суду Словаччини.

Єврокомісія та Європейська прокуратура (EPPO) жорстко критикували зміни і попередили про можливі серйозні наслідки у разі їхньої реалізації, включно з можливістю замороження для Словаччини коштів з фондів ЄС.

На додачу до цього критику викликають наміри посилити контроль над суспільним мовником та запровадити маркування НУО, що отримують понад 5 тисяч євро на рік іноземного фінансування, як "організації з іноземною підтримкою".

Нагадаємо, у другому турі президентських виборів у Словаччині переміг соратник Фіцо Петер Пеллегріні, що остаточно монополізує владу в країні за чинною коаліцією та загрожує антизахідним розворотом Словаччини.