Топ-чиновники Словакии анонсировали декларацию о принципах внешней политики

Президент Словакии Петер Пеллегрини во вторник, 27 августа, принял премьера Роберта Фицо впервые после покушения на него в мае, после чего оба анонсировали подписание декларации о принципах внешней политики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TASR.

На пресс-конференции после встречи с Фицо Пеллегрини отметил, что трое первых лиц государства – президент, премьер и председатель парламента – подпишут декларацию "о совместном подходе к внешнеполитическим вопросам".

Это, по его мнению, объяснит, "где место Словакии, какую внешнюю политику она хочет проводить и в каких случаях мы покажем единство в нашем подходе, чтобы не было никаких сомнений".

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Сам Фицо отметил, что "всегда будет продвигать концепцию суверенной словацкой внешней политики, но без какой-либо угрозы для нашего членства в важнейших международных организациях, которыми для Словакии являются Европейский Союз и Организация Североатлантического договора (НАТО. – Ред.)".

Более подробно о содержании декларации и президент, и премьер Словакии говорить отказались.

Поскольку парламент Словакии до сих пор не избрал спикера после того, как Пеллегрини, который ранее занимал эту должность, стал президентом, третьим подписантом декларации будет заместитель спикера Петер Жига.

Отметим, что Фицо и лидер ультраправой Словацкой национальной партии, которая входит в коалицию, Андрей Данко, ранее неоднократно выступали с критикой Евросоюза.

Майский опрос показал, что среди стран Центрально-Восточной Европы наименьшую поддержку идея членства Украины в ЕС и НАТО находит в Словакии и Венгрии.