У Словаччині хочуть створити національну бригаду добровольців активного резерву

І урядові, і опозиційні партії Словаччини підтримують пропозицію Міністерства оборони створити національну бригаду з активних резервістів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Pravda.sk.

Добровольці допомагатимуть військовим у кризових ситуаціях. Перші набори до національної бригади можуть розпочатися вже наступного року.

"Національна бригада фактично мала б можливість об'єднати людей, які хочуть своєю активною участю сприяти безпеці та захисту Словаччини. Ми запропонуємо певну суму грошей за участь у базовій підготовці тривалістю два тижні і близько трьох вихідних протягом року", – цитує видання міністра оборони Словаччини Роберта Каліняка.

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Записатися в активний резерв може кожен громадянин Словацької Республіки віком до 55 років. Згідно з пропозицією, доброволець повинен перебувати в резерві приблизно десять днів на рік на випадок, якщо держава покличе його для виконання завдань. Каліняк підтвердив, що сам має намір приєднатися до активного резерву, оскільки хоче подавати приклад, а його 53-річний вік дозволяє йому це зробити.

Поки що не зрозуміло, скільки добровольців увійде до складу національної бригади. Наразі у Словаччині в активному резерві перебуває лише 166 осіб. Для порівняння, в Чехії – близько трьох з половиною тисяч, Данія і Швеція мають резерви близько 20 тисяч осіб.

Віцеголова опозиційної "Прогресивної Словаччини" Міхал Трубан підтвердив, що рух, ймовірно, підтримає цю пропозицію. Навіть рух експрем'єр-міністра Ігоря Матовича не виключив підтримки.

Християнсько-демократичний рух (KDH) також відкритий до дискусії на цю тему. "Рух не відкидає принцип, який в різних формах застосовується в ряді розвинених країн, але потенційні ризики пропозиції ховаються в деталях. Тому, коли KDH побачить конкретну законодавчу пропозицію, він займе свою позицію щодо неї", – заявила прессекретар руху Ленка Ковар.

Як повідомлялося, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підтримує ідею про розширення загальнообов’язкової військової служби на жінок, оскільки це відповідає ідеї всеохопної системи національної оборони.

А Данія готується через кілька років призивати до війська на рівних умовах і хлопців, і дівчат. Це не означає, що служити повинні будуть всі – призовників обирають шляхом лотереї.