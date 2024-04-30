Уряд і парламент Данії визначились із реформою призову на військову службу

Данський уряд і широка парламентська більшість ввечері 30 квітня погодили умови реформи призову на військову службу, яка передбачає збільшення кількості призовників і продовження періоду їхньої служби.

Про це, як передає "Європейська правда", оголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Реформа призову передбачає кілька окремих домовленостей між урядом і більшістю партій парламенту Данії. На це довелось піти з огляду на те, що дві партії відмовлялись підтримати призов до армії жінок.

Одна домовленість передбачає продовження терміну призову з 4 до 11 місяців та збільшення щорічної кількості призовників із 4000 до 7500. З них частина служитиме в надзвичайних службах Данії.

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Також було вирішено відновити підготовку сержантів і лейтенантів строкової служби, щоб деякі з призовників мали можливість отримати практичний досвід керівництва в такий спосіб.

Інша домовленість передбачає, що призов буде обов'язковий для всіх молодих людей, незалежно від статі, і здійснюватиметься на однакових умовах. Але ця зміна набуде чинності лише після майбутніх парламентських виборів у 2027 році.

Для реформи призову в Данії запланували 16 мільярдів данських крон.

Уряд Данії у березні вперше оголосив про плани реформувати систему військової служби, щоб зокрема жінки призивались нарівні з чоловіками.

Розташована поруч Норвегія теж має плани збільшити кількість призовників із 9000 до 13,5 тисячі.