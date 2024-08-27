В Словакии хотят создать национальную бригаду добровольцев активного резерва

И правительственные, и оппозиционные партии Словакии поддерживают предложение Министерства обороны создать национальную бригаду из активных резервистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Pravda.sk.

Добровольцы будут помогать военным в кризисных ситуациях. Первые наборы в национальную бригаду могут начаться уже в следующем году.

"Национальная бригада фактически имела бы возможность объединить людей, которые хотят своим активным участием способствовать безопасности и защите Словакии. Мы предложим определенную сумму денег за участие в базовой подготовке продолжительностью две недели и около трех выходных в течение года", – цитирует издание министра обороны Словакии Роберта Калиняка.

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Записаться в активный резерв может каждый гражданин Словацкой Республики в возрасте до 55 лет. Согласно предложению, доброволец должен находиться в резерве примерно десять дней в году на случай, если государство позовет его для выполнения задач. Калиняк подтвердил, что сам намерен присоединиться к активному резерву, поскольку хочет подавать пример, а его 53-летний возраст позволяет ему это сделать.

Пока не понятно, сколько добровольцев войдет в состав национальной бригады. Сейчас в Словакии в активном резерве находится лишь 166 человек. Для сравнения, в Чехии – около трех с половиной тысяч, Дания и Швеция имеют резервы около 20 тысяч человек.

Вице-председатель оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Михал Трубан подтвердил, что движение, вероятно, поддержит это предложение. Даже движение экс-премьер-министра Игоря Матовича не исключило поддержки.

Христианско-демократическое движение (KDH) также открыто к дискуссии на эту тему. "Движение не отвергает принцип, который в различных формах применяется в ряде развитых стран, но потенциальные риски предложения скрываются в деталях. Поэтому, когда KDH увидит конкретное законодательное предложение, оно займет свою позицию по нему", – заявила пресс-секретарь движения Ленка Ковар.

Как сообщалось, министр обороны Латвии Андрис Спрудс поддерживает идею о расширении общеобязательной военной службы на женщин, поскольку это соответствует идее всеобъемлющей системы национальной обороны.

А Дания готовится через несколько лет призывать в армию на равных условиях и парней, и девушек. Это не значит, что служить должны будут все – призывников выбирают путем лотереи.