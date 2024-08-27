Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс каже, що підтримує ідею про розширення загальнообов’язкової військової служби на жінок, оскільки це відповідає ідеї всеохопної системи національної оборони.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це він сказав у телеефірі.

Міністр зазначив, що підтримує ідею про запровадження обов’язкової військової служби також для жінок, але додав, що це "звісно ж не станеться сьогодні чи завтра".

За його словами, найбільш реалістичним терміном може бути 2028 рік, коли Латвія планує призвати на строкову службу 4000 осіб.

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Андріс Спрдус зазначив, що перед цим державі потрібно зробити певну підготовчу "домашню роботу", починаючи від суспільного обговорення.

"Йдеться не лише про коаліцію, а загалом про політичні партії, парламент і все суспільство", – зазначив він.

Нещодавно перед цим у Міноборони казали, що говорити про розширення призову до армії на жінок поки передчасно.

Командувач ЗС Латвії також висловлювався за обов’язковий військовий призов жінок.

Нагадаємо, Данія готується через кілька років призивати до війська на рівних умовах і хлопців, і дівчат. Це не означає, що служити повинні будуть всі – призовників обирають шляхом лотереї.