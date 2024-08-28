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У Німеччині кліматичний активіст отримав тюремний термін за блокування вулиць

Новини — Середа, 28 серпня 2024, 09:32 — Ірина Кутєлєва

Німецький кліматичний активіст з групи "Останнє покоління" був засуджений до 22 місяців ув'язнення за участь у блокуванні вулиць.

Цю інформацію агентству dpa підтвердила речниця районного суду Берліна, повідомляє "Європейська правда".

65-річний чоловік був засуджений до тюремного ув'язнення без права на дострокове звільнення.

Його визнали винним у примусі, спробі примусу та опорі правоохоронцям.

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Судовий розгляд стосувався перекриття доріг, в якому брав участь чоловік.

Прокуратура вимагала понад два роки позбавлення волі, тоді як захист виступав за виправдання.

У пресрелізі "Останнього покоління" йдеться, що 65-річний чоловік має намір оскаржити вирок.

Раніше активісти "Останнього покоління" заблокували рух у декількох аеропортах Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив радикальні акції кліматичних активістів з групи "Останнє покоління", назвавши їх "божевільними".

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