Кліматичні активісти заблокували декілька німецьких аеропортів

Німецький аеропорт Кельн-Бонн оголосив у четвер вранці, що тимчасово припинив роботу після "несанкціонованого вторгнення".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Аеропорт є одним з найбільш завантажених пасажирських вузлів Німеччини.

Пізніше в четвер аеропорт Нюрнберга також підтвердив, що призупиняє роботу через протест активістів.

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Кліматичні активісти Letzte Generation або "Останнє покоління" пообіцяли провести демонстрації в кількох німецьких аеропортах цього тижня.

Eight people in Germany are blocking air traffic at four airports.@AufstandLastGen supporters have been relentless in the past weeks. They have now glued to the tarmac in Berlin, Stuttgart, Nuremberg and Cologne.



DONATE: https://t.co/IDfdJxVjj1#OilKills #FossilFuelTreaty pic.twitter.com/Z5CnUQ8rps – Oil Kills (@_oilkills) August 15, 2024

Вони поділилися відеозаписами блокування злітно-посадкової смуги в аеропорту Кельн-Бонн, а також у Штутгарті.

Група також заявила, що блокує рух у Берліні.

"Зараз на кону мільярди людських життів. Кліматичний колапс вже став реальністю для багатьох людей", – написали активісти у соцмережі X (Twitter).

"Останнє покоління" було створене у 2021 році – ця відсилає до активістів, які вважають себе останнім поколінням перед тим, як Земля досягне переломного моменту і зруйнується в результаті кліматичного колапсу.

У Німеччині їхні протести в основному зосереджені на блокуванні доріг і злітно-посадкових смуг з метою вплинути на транспортну політику.

Минулого тижня після акцій протесту в кількох аеропортах Німеччини поліція обшукала квартири членів кліматичної групи "Останнє покоління".

Раніше стало відомо, що кліматичні активісти з групи "Останнє покоління" припиняють свої протести в Австрії через відсутність успіху.