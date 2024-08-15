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Кліматичні активісти заблокували декілька німецьких аеропортів

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Новини — Четвер, 15 серпня 2024, 09:51 — Христина Бондарєва

Німецький аеропорт Кельн-Бонн оголосив у четвер вранці, що тимчасово припинив роботу після "несанкціонованого вторгнення".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Аеропорт є одним з найбільш завантажених пасажирських вузлів Німеччини. 

Пізніше в четвер аеропорт Нюрнберга також підтвердив, що призупиняє роботу через протест активістів.

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Кліматичні активісти Letzte Generation або "Останнє покоління" пообіцяли провести демонстрації в кількох німецьких аеропортах цього тижня.

Вони поділилися відеозаписами блокування злітно-посадкової смуги в аеропорту Кельн-Бонн, а також у Штутгарті. 

Група також заявила, що блокує рух у Берліні.

"Зараз на кону мільярди людських життів. Кліматичний колапс вже став реальністю для багатьох людей", – написали активісти у соцмережі X (Twitter).

"Останнє покоління" було створене у 2021 році – ця відсилає до активістів, які вважають себе останнім поколінням перед тим, як Земля досягне переломного моменту і зруйнується в результаті кліматичного колапсу.

У Німеччині їхні протести в основному зосереджені на блокуванні доріг і злітно-посадкових смуг з метою вплинути на транспортну політику.

Минулого тижня після акцій протесту в кількох аеропортах Німеччини поліція обшукала квартири членів кліматичної групи "Останнє покоління".

Раніше стало відомо, що кліматичні активісти з групи "Останнє покоління" припиняють свої протести в Австрії через відсутність успіху.

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