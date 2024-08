Кліматичні активісти заблокували декілька німецьких аеропортів

Німецький аеропорт Кельн-Бонн оголосив у четвер вранці, що тимчасово припинив роботу після "несанкціонованого вторгнення".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Аеропорт є одним з найбільш завантажених пасажирських вузлів Німеччини.

Пізніше в четвер аеропорт Нюрнберга також підтвердив, що призупиняє роботу через протест активістів.

Реклама:

Кліматичні активісти Letzte Generation або "Останнє покоління" пообіцяли провести демонстрації в кількох німецьких аеропортах цього тижня.

Eight people in Germany are blocking air traffic at four airports.@AufstandLastGen supporters have been relentless in the past weeks. They have now glued to the tarmac in Berlin, Stuttgart, Nuremberg and Cologne.



DONATE: https://t.co/IDfdJxVjj1#OilKills #FossilFuelTreaty pic.twitter.com/Z5CnUQ8rps