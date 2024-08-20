Шольц назвав "божевільними" радикальні акції кліматичних активістів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив радикальні акції кліматичних активістів з групи "Останнє покоління", назвавши їх "божевільними".

Про це він сказав під час спілкування з громадянами в Бремені, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Канцлер висловив переконання, що судова система буде послідовно переслідувати злочини, скоєні радикальними кліматичними активістами.

"Я вважаю ці акції божевільними", – заявив Шольц.

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Шольц також згадав про заплановане посилення законодавства, рішення про яке уряд ухвалив у липні. Наприклад, будь-хто, хто проріже паркан, а потім заблокує злітно-посадкову смугу, в майбутньому буде нести відповідальність у вигляді тюремного ув'язнення на строк до двох років або штрафу.

Раніше в таких випадках передбачався лише штраф.

Уряд Німеччини також хоче змусити операторів аеропортів вживати кращих структурних і технічних заходів захисту за допомогою законодавчого розпорядження.

Група "Останнє покоління" регулярно влаштовує радикальні акції, намагаючись привернути увагу до змін клімату.

Раніше напередодні активісти "Останнього покоління" заблокували рух у декількох аеропортах Німеччини.

Водночас в Австрії "Останнє покоління" припиняє свої протести через відсутність успіху.