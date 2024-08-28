В Германии климатический активист получил тюремный срок за блокирование улиц

Немецкий климатический активист из группы "Последнее поколение" был приговорен к 22 месяцам заключения за участие в блокировании улиц.

Эту информацию агентству dpa подтвердила пресс-секретарь районного суда Берлина, сообщает "Европейская правда".

65-летний мужчина был приговорен к тюремному заключению без права на досрочное освобождение.

Его признали виновным в принуждении, попытке принуждения и сопротивлении правоохранителям.

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Судебное разбирательство касалось перекрытия дорог, в котором участвовал мужчина.

Прокуратура требовала более двух лет лишения свободы, тогда как защита выступала за оправдание.

В пресс-релизе "Последнего поколения" говорится, что 65-летний мужчина намерен обжаловать приговор.

Ранее активисты "Последнего поколения" заблокировали движение в нескольких аэропортах Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил радикальные акции климатических активистов из группы "Последнее поколение", назвав их "безумными".