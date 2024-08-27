В австрійських Альпах знайшли розбитий літак
Новини — Вівторок, 27 серпня 2024, 15:27 —
Австрійська поліція знайшла невеликий літак, який розбився в Альпах – правоохоронці припускають, що всередині міг перебувати лише пілот.
Про це повідомило видання NTV із посиланням на заяву поліції Форарльберга, пише "Європейська правда"
Після того, як невеликий літак розбився в гористій місцевості, поліція знайшла розбитий борт. Правоохоронці допускають, що в літаку перебувала щонайменше одна людина, ймовірно, пілот.
Частина літака була знайдена в південно-західному районі гори Моттакопф, приблизно за 60 км на південь від Брегенца на Боденському озері.
Речниця поліції сказала, що місцевість дуже крута і важкодоступна, наразі на місці працюють альпійська поліція, слідчі аварії та авіаційний експерт.
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