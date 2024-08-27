У Польщі вертоліт під час зльоту зачепився гвинтом за землю

У польському Ястшембі (Шидловецький повіт Мазовецького воєводства) під час зльоту вертоліт зачепився лопатями гвинта за землю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Нещасний випадок стався під час закритих змагань на автодромі в Ястшембі.

В результаті інциденту пілот отримав легкі травми, в основному садна. Він вже був оглянутий і відпущений медичними службами. Не було необхідності транспортувати його до медичного закладу.

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Під час зльоту вертольота EC 120 сталося пошкодження лопатей гвинта, повідомив бригадний генерал Кароль Кроч, прессекретар начальника пожежної служби Мазовецького воєводства.

На місці аварії працюють пожежники і поліція, які з'ясовують причини інциденту.

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