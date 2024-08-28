В Боснии упал в озеро военный вертолет, готовившийся к учениям
На юго-западе Боснии в среду потерпел крушение военный вертолет, который готовился к участию в совместных с миссией ЕС учениях.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили боснийские издания, среди которых Klix.ba.
Вертолет потерпел крушение около 11 часов утра во время тренировочного полета, который выполнялся в рамках подготовки к ежегодным учениям с миссией ЕС EUFOR.
Аппарат упал в озеро Ябланица в результате несчастного случая, детали пока неизвестны.
На борту было четверо членов экипажа, все они выжили, один человек травмирован.
Обстоятельства инцидента расследуются.
Во вторник в Польше вертолет во время взлета зацепился винтом за землю, пилот получил легкие травмы.
Также стало известно, что австрийская полиция нашла небольшой самолет, который разбился в Альпах – правоохранители предполагают, что внутри мог находиться только пилот.