В Боснии упал в озеро военный вертолет, готовившийся к учениям

На юго-западе Боснии в среду потерпел крушение военный вертолет, который готовился к участию в совместных с миссией ЕС учениях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили боснийские издания, среди которых Klix.ba.

Вертолет потерпел крушение около 11 часов утра во время тренировочного полета, который выполнялся в рамках подготовки к ежегодным учениям с миссией ЕС EUFOR.

Аппарат упал в озеро Ябланица в результате несчастного случая, детали пока неизвестны.

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На борту было четверо членов экипажа, все они выжили, один человек травмирован.

Обстоятельства инцидента расследуются.

Во вторник в Польше вертолет во время взлета зацепился винтом за землю, пилот получил легкие травмы.

Также стало известно, что австрийская полиция нашла небольшой самолет, который разбился в Альпах – правоохранители предполагают, что внутри мог находиться только пилот.