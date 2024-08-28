Словаччина має намір придбати в Ізраїлю шість систем ППО

Уряд Словаччини схвалив у середу плани придбати в Ізраїлю шість мобільних систем протиповітряної оборони за майже 555 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Словацький уряд не уточнив, які саме системи ППО планують придбати в Ізраїлю в рамках міжурядової угоди.

Словаччина має на озброєнні зенітно-ракетні комплекси середньої дальності 2K12 KUB, термін експлуатації яких закінчився.

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За попереднього уряду Словаччина передала Україні свою застарілу систему протиповітряної оборони С-300, що було розкритиковано нинішньою адміністрацією як рішення, що послаблює можливості протиповітряної оборони країни.

Уряд також схвалив закупівлю понад 1300 важких вантажівок рамках спільної закупівлі з Чеською Республікою, очікуваною вартістю 708,3 млн євро, які замінять застарілі транспортні засоби.

Це є частиною зусиль НАТО, спрямованих на зміцнення східного флангу військового альянсу.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що пріоритетами мають бути оборонні можливості, особливо протиповітряна оборона.

Нагадаємо, минулого місяця Словаччина отримала перші 2 з 14 нових винищувачів F-16 зі Сполучених Штатів, постачання яких було відкладено на два роки через пандемію коронавірусу і брак мікросхем.

Минулого року словацький уряд схвалив план передачі Україні 13 літаків МіГ-29.

Польща, Чехія, а згодом і Угорщина, які є членами НАТО, взяли на себе охорону повітряного простору Словаччини.

У червні стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

Як заявив державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер, передання Україні словацьких засобів ППО поставило під загрозу повітряний простір Словаччини і життя її громадян, а тому "Надь зрадив Словаччину".

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