Словакия намерена приобрести у Израиля шесть систем ПВО

Правительство Словакии одобрило в среду планы приобрести у Израиля шесть мобильных систем противовоздушной обороны за почти 555 миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Словацкое правительство не уточнило, какие именно системы ПВО планируют приобрести у Израиля в рамках межправительственного соглашения.

Словакия имеет на вооружении зенитно-ракетные комплексы средней дальности 2K12 KUB, срок эксплуатации которых истек.

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При предыдущем правительстве Словакия передала Украине свою устаревшую систему противовоздушной обороны С-300, что было раскритиковано нынешней администрацией как решение, ослабляющее возможности противовоздушной обороны страны.

Правительство также одобрило закупку более 1300 тяжелых грузовиков в рамках совместной закупки с Чешской Республикой, ожидаемой стоимостью 708,3 млн евро, которые заменят устаревшие транспортные средства.

Это является частью усилий НАТО, направленных на укрепление восточного фланга военного альянса.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что приоритетами должны быть оборонные возможности, особенно противовоздушная оборона.

Напомним, в прошлом месяце Словакия получила первые 2 из 14 новых истребителей F-16 из Соединенных Штатов, поставки которых были отложены на два года из-за пандемии коронавируса и нехватки микросхем.

В прошлом году словацкое правительство одобрило план передачи Украине 13 самолетов МиГ-29.

Польша, Чехия, а впоследствии и Венгрия, которые являются членами НАТО, взяли на себя охрану воздушного пространства Словакии.

В июне стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

Как заявил государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игор Мелихер, передача Украине словацких средств ПВО поставила под угрозу воздушное пространство Словакии и жизни ее граждан, а потому "Надь предал Словакию".

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