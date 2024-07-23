Словаччина отримала перші винищувачі F-16

Словаччина напередодні отримала перші 2 з 14 нових винищувачів F-16 зі Сполучених Штатів, постачання яких було відкладено на два роки через пандемію коронавірусу і брак мікросхем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Словацький президент Петер Пеллегріні привітав прибуття F-16 на авіабазу Кучина на заході країни.

Reuters

Він зазначив, що F-16 "значно сприятимуть підвищенню обороноздатності нашої країни".

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Решта 12 літаків буде поступово доставлена до Словаччини протягом двох років.

У 2018 році словацький уряд підписав угоду на суму 1,8 мільярда доларів на придбання 14 американських винищувачів F-16 Block 70/72 для заміни застарілих радянських літаків МіГ-29. Пеллегріні тоді обіймав посаду прем’єр-міністра.

За попереднього уряду Словаччина законсервувала свої МіГ влітку 2022 року через брак запчастин і фахівців для їхнього обслуговування.

Минулого року словацький уряд схвалив план передачі Україні 13 літаків МіГ-29.

За відсутності власних літаків, Польща, Чехія, а згодом і Угорщина, які є членами НАТО, взяли на себе охорону повітряного простору Словаччини.

У червні стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

Як заявив державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер, передання Україні словацьких засобів ППО поставило під загрозу повітряний простір Словаччини і життя її громадян, а тому "Надь зрадив Словаччину".

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