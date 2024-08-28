Дания определилась со своим кандидатом в еврокомиссары
В среду, 28 августа, Дания выдвинула кандидатуру нынешнего министра развития и глобальной климатической политики Дана Йоргенсена на должность еврокомиссара.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Йоргенсена считали главным претендентом от Дании на должность в Еврокомиссии на замену нынешней исполнительной вице-президента Маргрете Вестагер.
Йоргенсен рассчитывает получить в новой комиссии портфель по вопросам климата.
"Я уверена, что он будет хорошим комиссаром для Дании и Европы в условиях все более неспокойного мира", – сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Она также защитила решение выдвинуть мужчину, тогда как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала выдвигать как женщин, так и мужчин.
По словам Фредериксен, Дании "нечего стесняться, когда речь идет о женщинах-комиссарах".
"У нас есть женщины-комиссары уже 20 лет, и мы делали это в то время, когда есть страны, которые не были так привержены этой повестке дня", – отметила она.
Местные датские СМИ предполагают, что Йоргенсен может столкнуться с конкуренцией за портфель комиссара по вопросам климата со стороны Терезы Риберы, нынешнего испанского министра по вопросам экологического перехода.
Кроме того, что Рибера – одна из немногих номинированных женщин, ее заслуги считаются более весомыми, чем у Йоргенсена.
Пока остаются неизвестными кандидаты в Еврокомиссию от Бельгии, Болгарии, Италии и Португалии, где решение о номинации затянулись по разным причинам.
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