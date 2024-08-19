Мелоні перервала відпустку заради кандидатури на посаду єврокомісара від Італії

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні ненадовго перервала свою літню відпустку, щоб зустрітися з віцепрем'єром Маттео Сальвіні для обговорення італійської кандидатури на посаду єврокомісара.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, кандидат на посаду єврокомісара має бути представлений президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн до 30 серпня.

Італія залишається однією з небагатьох країн ЄС, яка досі не визначилась зі своїм кандидатом.

Реклама:

Тому очікувалося, що зустріч Мелоні з Сальвіні, яка відбулася в останню хвилину, надасть пріоритет цьому питанню над іншими внутрішніми питаннями, що наразі обговорюються, зокрема дискусії про громадянство і призначення нових керівників громадського мовника RAI.

На останньому засіданні уряду перед відпусткою Мелоні висловила намір ухвалити рішення щодо кандидатури єврокомісара на наступному засіданні, яке, як очікується, відбудеться 27 або 28 серпня.

Такий графік відкладає прийняття рішення до останнього моменту, і Італія, ймовірно, буде однією з останніх країн, яка офіційно оголосить про свій вибір.

Протягом багатьох місяців фаворитом на цю посаду був міністр європейських справ Раффаеле Фітто.

Мелоні прагне отримати важливий портфель у новому складі Єврокомісії.

Вона також хоче отримати посаду виконавчого віцепрезидента, хоча залишається незрозумілим, чи створить фон дер Ляєн таку посаду.

Також Литва досі не визначилась з кандидатом до нового складу Єврокомісії.

Спочатку неофіційно повідомлялося, що на посаду єврокомісара претендує міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Однак минулого тижня він заявив, що не претендуватиме на роботу у Єврокомісії.

Литовські політики ще у червні почали турбуватися з приводу того, що у керівній коаліції не мають визначеного кандидата і Литва через ці зволікання може отримати якийсь малозначущий портфель.

Нещодавно президент Гітанас Науседа заявив, що ще не отримував пропозицій щодо кандидатів на посаду єврокомісара від Литви і не висував власних пропозицій.