У Болгарії починаються консультації щодо кандидата до нової Єврокомісії

Тимчасовий прем’єр-міністр Болгарії Димитар Главчев терміново розпочинає консультації з політичними партіями щодо кандидатури нового болгарського кандидата на посаду єврокомісара.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

Крайній термін для визначення кандидатури до Єврокомісії – п'ятниця, 30 серпня.

"До кінця тижня уряд повинен висунути болгарську пропозицію щодо кандидатури єврокомісара", – сказав президент Болгарії Румен Радев під час зустрічі з Главчевим у понеділок.

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У відповідь Главчев підтвердив, що "почне діалог з депутатами, які висунуть кандидатури на посаду єврокомісара, а уряд їх розгляне".

Він наголосив, що болгарські партії повинні подати свої кандидатури на посаду нового єврокомісара до кінця тижня.

Водночас він дав зрозуміти, що не братиме на себе політичної відповідальності за номінацію, зважаючи на свою роль голови тимчасового уряду.

За неофіційною інформацією, головним кандидатом від Болгарії є нинішній болгарський комісар Іліана Іванова, яка займається питаннями інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді.

Наразі невідомі кандидати до Єврокомісії від п’яти країн, де рішення затяглося з різних причин – це Бельгія, Болгарія, Італія, Данія та Португалія.

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