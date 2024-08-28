У Польщі стався інцидент зі зброєю: поранені двоє військових

У Польщі стався інцидент під час передачі зброї, внаслідок якого поранення отримали двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент трапився напередодні увечері поблизу села Нова Лука на Підляшші: під час передачі зброї при зміні поста сталися неконтрольовані постріли з табельної зброї.

Внаслідок інциденту один військовослужбовець отримав поранення в стегно.

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Коли інший військовий спробував допомогти йому і взяв зброю в руку, він отримав поранення в руку.

За даними RMF24, причиною нещасного випадку стало заклинювання зброї.

Стан обох бійців задовільний. Першому з військовослужбовців на місці події надали долікарську допомогу, після чого гелікоптером Повітряної служби порятунку його доставили до лікарні в Білостоці.

Другого солдата після надання першої медичної допомоги на місці перевезли до лікарні в Гайнувці, а потім до Військово-медичного інституту у Варшаві.

Військова поліція проводить заходи під наглядом військового відділу Білостоцько-Пульноцької окружної прокуратури. Інцидент розглядається як нещасний випадок, без участі третіх осіб.

Обидва військових брали участь в операції "Безпечне Підляшшя".

Також Головне командування Збройних сил Польщі повідомляло, що внаслідок інциденту на полігоні Ожиш "рикошетом було пошкоджено будівлю, розташовану поруч зі стрільбищем". Це відбулось під час тренувань із союзниками з Румунії.

Згодом стало відомо, що внаслідок інциденту зі стрільбою, що стався на полігоні у Польщі, кулі влучили в житловий будинок, а також потрапили в інші цивільні об’єкти, зокрема на дитячий майданчик.