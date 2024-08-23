У Польщі військові випадково влучили в цивільний будинок

У ніч на 23 серпня в Польщі на полігоні Ожиш стався нещасний випадок – рикошетом було пошкоджено цивільну будівлю, розташовану поруч.

Про це повідомило Головне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Інцидент стався під час тренувань із союзниками з Румунії.

"Минулої ночі на стрільбищі "Бемово Піске" полігону "Оржиш" під час союзницьких стрільб з румунськими солдатами рикошетом було пошкоджено будівлю, розташовану неподалік від полігону", – йдеться у повідомленні.

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Із якого озброєння велась стрільба, не вказують.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Справу розслідує військова поліція. Усі збитки будуть відшкодовані.

Нагадаємо, у Чехії 17 червня внаслідок інциденту на полігоні загинув один військовий, всього постраждали 9 осіб.

А раніше у Швеції на навчаннях НАТО під час стрибка з парашутом постраждали 11 військових.