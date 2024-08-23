Інцидент на полігоні у Польщі: кулі впали на територію школи та дитмайданчик

Унаслідок нічного інциденту зі стрільбою, що стався на полігоні у Польщі, кулі влучили в житловий будинок, а також потрапили в інші цивільні об’єкти, зокрема на дитячий майданчик.

Про це повідомляє RMF 24, пише "Європейська правда".

У п’ятницю вранці Головне командування Збройних сил Польщі лише повідомило, що внаслідок інциденту на полігоні Ожиш "рикошетом було пошкоджено будівлю, розташовану поруч зі стрільбищем". Це відбулось під час тренувань із союзниками з Румунії.

Пресофіцер 15-ї Гіжицької механізованої бригади, капітан Малгожата Місюкевич пізніше повідомила, що "одна з куль румунського підрозділу влучила у житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав".

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Вона також повідомила, що не має інформації про те, чи були в будинку мешканці на той момент.

Натомість мер містечка Біла Піска Францішек Романкевич повідомив, що куля влучила через вікно у квартиру, де спав один з мешканців. Вона розбила шибку і врізалася в стіну. Сплячий чоловік був дуже наляканий, через це йому надали медичну допомогу. Але зараз все гаразд, він не заявляє про те, що хоче переїхати в інше помешкання.

фото: PAP

За словами Романкевича, у цивільні об’єкти прилетіли не одна куля, а "як мінімум кілька" – сім або більше. Він зазначив, що кілька куль влучили у фасади житлових будинків, розташованих приблизно за 4 км від полігону, а також впали на територію школи, дитячий майданчик і пошкодили ворота магазину.

ФОТО: PAP

"Люди, які живуть у Білій Пісці, звикли до звуків пострілів, до того, що на полігоні майже постійно проходять навчання. Але до цього часу це ніколи не було пов'язано з подібними інцидентами", – підкреслив Романкевич.

Представники армії запевнили мера, що армія покриє матеріальні збитки. Інцидент розслідує військова поліція.

Нагадаємо, у Чехії 17 червня внаслідок інциденту на полігоні загинув один військовий, всього постраждали дев'ять осіб.