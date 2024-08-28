В Польше произошел инцидент с оружием: ранены двое военных

В Польше произошел инцидент во время передачи оружия, в результате которого ранения получили двое военнослужащих.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел накануне вечером вблизи села Новая Лука на Подляшье: во время передачи оружия при смене поста произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия.

В результате инцидента один военнослужащий получил ранение в бедро.

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Когда другой военный попытался помочь ему и взял оружие, он получил ранение в руку.

По данным RMF24, причиной несчастного случая стало заклинивание оружия.

Состояние обоих бойцов удовлетворительное. Первому из военнослужащих на месте происшествия оказали доврачебную помощь, после чего вертолетом Воздушной службы спасения его доставили в больницу в Белостоке.

Второго солдата после оказания первой медицинской помощи на месте перевезли в больницу в Гайнувке, а затем в Военно-медицинский институт в Варшаве.

Военная полиция проводит мероприятия под наблюдением военного отдела Белостоцко-Пульноцкой окружной прокуратуры. Инцидент рассматривается как несчастный случай, без участия третьих лиц.

Оба военных участвовали в операции "Безопасное Подляшье".

Также Главное командование Вооруженных сил Польши сообщало, что в результате инцидента на полигоне Ожиш "рикошетом было повреждено здание, расположенное рядом со стрельбищем". Это произошло во время тренировок с союзниками из Румынии.

Впоследствии стало известно, что в результате инцидента со стрельбой, произошедшего на полигоне в Польше, пули попали в жилой дом, а также попали в другие гражданские объекты, в частности на детскую площадку.