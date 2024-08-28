У Польщі в каналі знайшли затоплений автомобіль з тілом всередині

У Польщі рятувальники виявили затоплений автомобіль, у якому перебувала щонайменше одна людина.

Про це повідомило видання RMF24, пише "Європейська правда".

Фото: RMF24

Журналісти розповіли, що рятувальники-добровольці отримали інформацію про плавучий будинок, який сів на мілину в каналі, а коли спустилися під воду, щоб витягнути судно – помітили затонулий пасажирський автомобіль, усередині якого перебувала щонайменше одна людина.

Як зазначило видання, місце аварії зафіксували близько за 150 м від мосту і провінційної траси. Все вказує на те, що автомобіль з'їхав з ґрунтової дороги, що веде вздовж каналу, зазначили рятувальники.

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На місці події працює поліція, яка з'ясовує обставини аварії. За рішенням прокурора тіло загиблого буде вилучено разом з автомобілем.

За неофіційною інформацією кореспондента видання, на березі каналу були знайдені пляшки і банки з-під алкоголю. Трагедія сталася на Грюнвальдському каналі біля села Зелений Ласек у Гіжицькому повіті Мазурського воєводства.

Нагадаємо, 21 серпня повідомлялося, що грецька берегова охорона за добу врятувала майже 150 мігрантів, які намагалися дістатися країни через море на невеликих човнах.

Наступного дня із річки Дрина, яка протікає на кордоні Сербії та Боснії і Герцеговини, витягли тіла вісьмох людей, які були на човні.