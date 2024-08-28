В Польше в канале нашли затопленный автомобиль с телом внутри

В Польше спасатели обнаружили затопленный автомобиль, в котором находился по меньшей мере один человек.

Об этом сообщило издание RMF24, пишет "Европейская правда".

Фото: RMF24

Журналисты рассказали, что спасатели-добровольцы получили информацию о плавучем доме, который сел на мель в канале, а когда спустились под воду, чтобы вытащить судно – заметили затонувший пассажирский автомобиль, внутри которого находился по меньшей мере один человек.

Как отметило издание, место аварии зафиксировали около 150 м от моста и провинциальной трассы. Все указывает на то, что автомобиль съехал с грунтовой дороги, ведущей вдоль канала, отметили спасатели.

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На месте происшествия работает полиция, которая выясняет обстоятельства аварии. По решению прокурора тело погибшего будет изъято вместе с автомобилем.

По неофициальной информации корреспондента издания, на берегу канала были найдены бутылки и банки из-под алкоголя. Трагедия произошла на Грюнвальдском канале возле села Зеленый Ласек в Гижицком уезде Мазурского воеводства.

Напомним, 21 августа сообщалось, что греческая береговая охрана за сутки спасла почти 150 мигрантов, которые пытались добраться до страны через море на небольших лодках.

На следующий день из реки Дрина, которая протекает на границе Сербии и Боснии и Герцеговины, вытащили тела восьми человек, которые были на лодке.