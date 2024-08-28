У Сербії пообіцяли переглянути чорні списки після скандалу з хорватською співачкою

Міністр внутрішніх справ Сербії Івиця Дачич заявив, що влада країни перегляне список "проблемних" іноземних громадських діячів після скандалу з недопуском популярної в регіоні хорватської співачки Северини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал BIRN.

Дачич запевнив, що Северина та інші знаменитості будуть викреслені зі списків осіб, яких Белград вважає "проблемними" через їхню громадську позицію або підозрює в причетності до організованої злочинності й тероризму.

"Ймовірно, в попередній період були люди, які потрапили до цього списку через свої заяви. Що стосується списку поліції, то, наскільки я бачу, там лише кілька людей, і сьогодні вони будуть вилучені зі списку", – додав він.

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Минулої неділі, 25 серпня, на сербському кордоні зупинили хорватську співачку Северину Вукович, яка їхала для виступу на приватному дні народження.

За словами жінки, її допитували про ставлення до геноциду 1995 року в Сребрениці, хорватської військової операції 1995 року "Буря" та інші суперечливі теми у хорватсько-сербській історії та відносинах.

Після допиту Северина вирішила повернутися до Хорватії, хоча в’їзд до Сербії їй дозволили.

Сербія пізніше визнала, що інцидент стався, бо співачка перебуває у так званому списку проблемних людей.

Пізніше з’ясувалось, що ці списки склали за ініціативи чинного віцепрем'єр-міністра Сербії Александара Вуліна, який перебуває під санкціями США. Вулін раніше очолював сербську спецслужбу – Безпеково-інформаційне агентство, а перед тим – МВС.

У середу Вулін уже заявив, що не сам складав ці списки, а на основі консультацій з компетентними органами.

Нагадаємо, раніше цього року Сербія образилася на Хорватію за недопуск її міністра до меморіалу на місці концтабору.

А нещодавно Белград повідомив про затримання нібито "хорватського шпигуна".