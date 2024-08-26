У Сербії затримали "хорватського шпигуна", Загреб відреагував

Сербські спецслужби вранці в понеділок, 26 серпня, заявили про затримання людини, яка нібито шпигувала на Хорватію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило сербське видання Novosti.

Як стверджується, Безпеково-інформаційне агентство Сербії (БІА) вранці в понеділок у співпраці з іншими правоохоронними органами заарештувало "хорватського шпигуна" в межах "контррозвідувальної операції".

"Ця акція є результатом кількамісячної оперативної роботи БІА і продовженням придушення шпигунської і деструктивної підривної діяльності хорватської розвідки", – заявили у сербських спецслужбах.

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Міністерство закордонних справ Хорватії пізніше в коментарі місцевим ЗМІ заявило: не має інформації про те, що арешт "хорватського шпигуна", про який повідомляли сербські ЗМІ, "справді відбувся".

Нагадаємо, це не перший "шпигунський скандал" між Белградом і Загребом.

У листопаді 2023 року Сербія вислала першого секретаря посольства Хорватії Хрвоє Шнайдера, звинувативши його у шпигунстві та вербуванні. У відповідь Загреб вислав радника сербського посольства Петара Новаковича.

Між Хорватією та Сербією існують давні політичні й історичні протиріччя, які виливаються в дипломатичні скандали.

Раніше цього року, приміром, Сербія образилася на Хорватію за недопуск її міністра до меморіалу на місці концтабору.