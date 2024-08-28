В Сербии пообещали пересмотреть черные списки после скандала с хорватской певицей

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что власти страны пересмотрят список "проблемных" иностранных общественных деятелей после скандала с недопуском популярной в регионе хорватской певицы Северины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал BIRN.

Дачич заверил, что Северина и другие знаменитости будут вычеркнуты из списков лиц, которых Белград считает "проблемными" из-за их общественной позиции или подозревает в причастности к организованной преступности и терроризму.

"Вероятно, в предыдущий период были люди, которые попали в этот список из-за своих заявлений. Что касается списка полиции, то, насколько я вижу, там всего несколько человек, и сегодня они будут изъяты из списка", – добавил он.

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В минувшее воскресенье, 25 августа, на сербской границе остановили хорватскую певицу Северину Вукович, которая ехала для выступления на частном дне рождения.

По словам женщины, ее допрашивали об отношении к геноциду 1995 года в Сребренице, хорватской военной операции 1995 года "Буря" и другие противоречивые темы в хорватско-сербской истории и отношениях.

После допроса Северина решила вернуться в Хорватию, хотя въезд в Сербию ей разрешили.

Сербия позже признала, что инцидент произошел, потому что певица находится в так называемом списке проблемных людей.

Позже выяснилось, что эти списки составили по инициативе действующего вице-премьер-министра Сербии Александара Вулина, который находится под санкциями США. Вулин ранее возглавлял сербскую спецслужбу – Безопасно-информационное агентство, а перед тем – МВД.

В среду Вулин уже заявил, что не сам составлял эти списки, а на основе консультаций с компетентными органами.

Напомним, ранее в этом году Сербия обиделась на Хорватию за недопуск ее министра к мемориалу на месте концлагеря.

А недавно Белград сообщил о задержании якобы "хорватского шпиона".