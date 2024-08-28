Біля Криту зафіксували землетрус силою 5,2

Біля грецького острова Крит увечері в середу, 28 серпня, зафіксували землетрус силою 5,2 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

За даними грецьких сейсмологів, підземний поштовх стався о 19:29 за місцевим часом між Критом і островом Гавдос на глибині 10 кілометрів.

Очільниця влади Гавдосу Ліліан Стефанакі розповіла, що "деякі люди були налякані" через поштовхи, але зазначила, що повідомлень про пошкодження немає – "лише про те, що на кухнях і в магазинах розбився посуд і скло".

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Представник служби цивільного захисту критського міста Ретімнот Міхаліс Сарріс повідомив, що "повідомлень про пошкодження немає", але люди відчули "серйозні" поштовхи.

Грецький сейсмолог Герасимос Пападопулос припускає, що після землетрусу можливі афтершоки, але Крит розташований відносно далеко від епіцентру.

Греція розташована в одному з найбільш сейсмічно активних регіонів світу. Землетруси тут трапляються часто, хоча більшість з них не відчутні, тому смертельні випадки і серйозні руйнування трапляються рідко.

Приміром, у червні в Греції стався землетрус магнітудою 4,3 поблизу острова Кітнос, який відчули й жителі Афін.

А раніше цього тижня багатьох людей у Португалії розбудив сильний землетрус, епіцентр якого був на дні океану.