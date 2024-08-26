Португальців розбудив сильний землетрус з епіцентром в океані

Вранці 26 серпня багатьох людей у Португалії розбудив сильний землетрус, епіцентр якого був на дні океану.

Про це повідомляє Publico, пише "Європейська правда".

Поштовхи сталися о 5:11 ранку, епіцентр знаходився під океанським дном за 60 км від південно-західного узбережжя країни та столиці Лісабона. Основний поштовх магнітудою 5,3 за шкалою Ріхтера супроводжувався трьома афтершоками.

Землетрус був добре відчутний на суходолі і розбудив багатьох людей, служби надзвичайних ситуацій отримали десятки дзвінків від наляканих громадян, які запитували, як їм найкраще діяти.

Служба цивільного захисту згодом повідомила, що повідомлень про постраждалих та руйнування не надходило.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією і, якщо на те будуть причини, оголосимо попередження", – розповів вранці на брифінгу національний керівник Служби цивільного захисту Андре Фернандес.

В уряді закликали громадян зберігати спокій та оголосили, що проведуть зустріч з керівництвом Служби цивільного захисту.

Нагадаємо, на початку серпня грецький острів Крит сколихнули три землетруси протягом 26 хвилин.

1 серпня землетрус магнітудою 4,1 стався в другій половині дня у Румунії у сейсмічній зоні Вранча.

