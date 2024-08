Португальців розбудив сильний землетрус з епіцентром в океані

Вранці 26 серпня багатьох людей у Португалії розбудив сильний землетрус, епіцентр якого був на дні океану.

Поштовхи сталися о 5:11 ранку, епіцентр знаходився під океанським дном за 60 км від південно-західного узбережжя країни та столиці Лісабона. Основний поштовх магнітудою 5,3 за шкалою Ріхтера супроводжувався трьома афтершоками.

⚠Preliminary info: #earthquake (#terramoto) about 70 km SW of #Sesimbra (#Portugal) 2 min ago (local time 05:11:37)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

