Возле Крита зафиксировали землетрясение силой 5,2

Возле греческого острова Крит вечером в среду, 28 августа, зафиксировали землетрясение силой 5,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

По данным греческих сейсмологов, подземный толчок произошел в 19:29 по местному времени между Критом и островом Гавдос на глубине 10 километров.

Глава власти Гавдоса Лилиан Стефанаки рассказала, что "некоторые люди были напуганы" из-за толчков, но отметила, что сообщений о повреждениях нет – "только о том, что на кухнях и в магазинах разбилась посуда и стекло".

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Представитель службы гражданской защиты критского города Ретимнот Михалис Саррис сообщил, что "сообщений о повреждениях нет", но люди почувствовали "серьезные" толчки.

Греческий сейсмолог Герасимос Пападопулос предполагает, что после землетрясения возможны афтершоки, но Крит расположен относительно далеко от эпицентра.

Греция расположена в одном из самых сейсмически активных регионов мира. Землетрясения здесь случаются часто, хотя большинство из них не ощутимы, поэтому смертельные случаи и серьезные разрушения случаются редко.

К примеру, в июне в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,3 вблизи острова Китнос, которое почувствовали и жители Афин.

А ранее на этой неделе многих людей в Португалии разбудило сильное землетрясение, эпицентр которого был на дне океана.