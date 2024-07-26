Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України через помилку у розрахунках

У Пентагоні виявили помилки в бухгалтерських розрахунках, що дозволило знайти додаткові $2 млрд для допомоги Україні.

Про це повідомило агентство Reuters, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, Пентагон постав перед труднощами під час точної оцінки вартості військового обладнання, відправленого в Україну, через нечіткі визначення в бухгалтерському обліку.

У 2023 році американське оборонне відомство заявило, що використовувало "відновлювальну вартість" замість "амортизованої вартості" для підрахунку мільярдів у матеріалах, відправлених до України, що спричинило помилку в розрахунках на 6,2 мільярда доларів, які пізніше використали на відправлення нової допомоги.

Реклама:

З того часу було виявлено ще 2 мільярди доларів завищених витрат, поінформували у Пентагоні.

Як наслідок, в Україну може бути відправлено додатково озброєння на суму 2 мільярди доларів.

У Рахунковій палаті США заявили, що до невідповідностей у звіті про вартість наданої допомоги призвели нечітке визначення вартості в законі про іноземну допомогу і відсутність конкретних вказівок щодо оцінки для адміністрації президента США.

Нагадаємо, 11 липня США підтвердили виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів.

Також США оголошували про виділення 2,2 мільярда доларів для замовлення ракет для Patriot і систем протиповітряної оборони NASAMS у виробників.

Читайте також: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.